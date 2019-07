Allarme detenuti psichiatrici, Cireddu (Uil-Pa): "Il repartino ospedaliero al Santissima Trinità? Usato come deposito attrezzi"

La Uil-Pa Polizia Penitenziaria denuncia una situazione paradossale, tra le problematiche ‘nuove’ è cronica come sempre anche la carenza dell'organico degli agenti

Di: Alessandro Congia

Il braccio di detenzione per i detenuti in regime del 41bis? Ancora chiuso, come pure inesistenti gli alloggi per il personale del Gom (gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria) che dovranno gestire quel settore, ma ciò che è più grave é che i repartini ospedalieri per i malati psichici, realizzati a suo tempo dall'amministrazione penitenziaria ad Santissima Trinità, a Is Mirrionis, sono stati utilizzati come deposito attrezzi. Non ultima nota dolente, la carenza cronica degli agenti in servizio a Uta e gli automatismi fuori uso per le aperture e chiusure dei varchi di sicurezza detentiva.

Una ‘visita ispettiva’ del quartier generale della Uil regionale e nazionale, all'interno della casa circondariale di Cagliari – Uta, è servita per focalizzare ancora una volta i problemi specifici nella struttura, attiva da 5 anni, che ha di fatto sostituito Buoncammino.

“E’ assurdo e abbastanza grave – denuncia Michele Cireddu, Uil-Pa Polizia Penitenziaria Sardegna – che i repartini ospedalieri detentivi per quei detenuti che soffrono di problematiche gravi psichiche, realizzati a suo tempo, siano occupati dal nosocomio cagliaritano Santissima Trinità come deposito attrezzi. Sappiamo bene – aggiunge Cireddu – i rischi che i nostri agenti corrono quando purtroppo ci sono situazioni gravi, di ricovero coatto dei malati che soffrono di queste patologie gravi e che necessitano di una struttura apposita. Poi – oltre a questo – aggiunge Michele Cireddu – abbiamo riscontrato nel 2018 ben 4136 eventi cosiddetti critici all’interno del carcere di Uta, con questo intendiamo tutta una serie di episodi che vanno dall’autolesionismo, tentativi di suicidio, aggressioni fisiche gravissime ai nostri colleghi che operano all’interno della casa circondariale e non ultimi i problemi del mancato funzionamento dei comandi a distanza, elettrici, senza di essi sappiamo bene quanto sono esposti al rischio di aggressioni gli operatori della Polizia Penitenziaria”.

Gennarino Difazio, segretario nazionale Uil-Pa, ha messo in luce anche l’aspetto non trascurabile dell’ala – braccio da 100 posti riservata ai detenuti del 41bis, non ancora ultimata e che forse i lavori saranno conclusi a fine anno: “Uta tutto sommato – ha detto Difazio – è un carcere ordinato, pulito, la carenza dell’organico degli agenti della Penitenziaria è un fatto gravissimo, pensate che in Italia la situazione è davvero preoccupante, perché con la legge Madia e con i relativi tagli, mancano ben 15mila unità nell’organico dei penitenziari”.

Francesca Ticca, Uil Sardegna, ha parlato di “cattedrale nel deserto” riferendosi a Uta: “La politica regionale – ha detto Ticca – deve tener conto urgentemente delle carenze anche logistiche per raggiungere una struttura isolata come Uta, fortunatamente la casa circondariale è pulita, ordinata, ha diversi laboratori, aule didattiche, la falegnameria e la biblioteca ad esempio, in grado veramente di rieducare il detenuto, ma va pensato immediatamente un accorgimento per garantire la sicurezza del personale che ci lavora”.