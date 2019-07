Sciopero delle guardie giurate e stop servizio Portavalori, venerdì sit in Prefettura dei vigilantes

Anche in Sardegna, come nel resto della Penisola, sono annunciati disagi non indifferente nelle banche e alle Poste

Di: Alessandro Congia

La mobilitazione nazionale ‘raggiunge’ a macchia di leopardo anche la Sardegna proprio per il 1° e il 2 agosto sono previsti disagi ai servizi di scorta valori e servizi di vigilanza presso le utenze. E proprio venerdì mattina, dalle ore 10, a piazza Palazzo davanti alla sede della Prefettura a Castello, a Cagliari, ci saranno le guardie particolari giurate che grideranno le loro rivendicazioni assieme ai sindacati di categoria aderenti (Cgil-Filcams, Cisl-Fiscascat e Uil-Tucs).

I nodi da sciogliere nel settore della vigilanza privata delle guardie particolari giurate sono sempre le stesse e si trascinano ormai da anni, in ordine a incremento salariale, cambio di appalto, bilateralità, contrattazione di secondo livello, classificazione del personale e salute e sicurezza, temi sui quali i sindacati hanno presentato una concreta proposta di riforma.

Nel cagliaritano poi, non vengono meno le problematiche relative al dramma vissuto da centinaia di vigilantes tra Sassari e Cagliari ad esempio, su stipendi pagati dopo mesi, lavoratori ancora esclusi dai nuovi appalti (tra questi il caso emblematico a Sassari, sull’appalto dei nosocomi e presidi ospedalieri e dei lavoratori ex Secur).