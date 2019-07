Giornalista di Vistanet riempita di insulti su Fb sul caso SeaWatch. Tabasso, AssoStampa: “Chi attacca Stefania offende tutti noi”

Il duro commento di Celestino Tabasso, presidente dell’Associazione Stampa Sarda, il quale esprime ampia solidarietà alla collega presa di mira sui social

Di: Alessandro Congia

E’ stata letteralmente riempita di insulti volgari dopo che aveva espresso un suo parere sul caso SeaWatch, ma ha anche ricevuto centinaia di attestazioni di solidarietà da tanti colleghi e utenti che le hanno dimostrato la loro vicinanza: “Ieri pomeriggio ho avuto il piacere di offrire un caffè a Stefania Lapenna nella sede dell’Assostampa Sarda – scrive Celestino Tabasso, a nome di AssoStampa - Stefania, che scrive per Vistanet, nei giorni scorsi è stata attaccata in modo turpe sui social per avere espresso la sua opinione sul caso SeaWatch. In genere in questi casi si parla, con un’espressione un po’ consunta, di attacchi inqualificabili. Invece si tratta di roba molto facile da qualificare: sono schifezze deprimenti, ispirate da un sessismo cavernicolo del quale prima o poi gli autori – e le autrici – di quei commenti volgari e idioti si vergogneranno. In attesa che questo avvenga, l’Assostampa sarda si schiera accanto a Stefania e la sosterrà in tutte le sacrosante iniziative messe in campo perché diffamatori e diffamatrici rispondano penalmente della loro aggressione. Il sindacato dei giornalisti non abbandonerà mai nessuno nella battaglia per la libertà di cronaca e di espressione: chi attacca Stefania attacca tutti noi. Davanti allo squadrismo digitale – conclude Tabasso - timidezza zero”.