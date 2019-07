“Ciao Andrea, piccolo angelo che sorrideva, rimarrai sempre nei nostri cuori”

Lacrime e dolore per la scomparsa del giovanissimo Andrea Tiepido, la comunità selargina è sotto shock

Di: Alessandro Congia



“La Asd Futura Calcio Sales si stringe al dolore della famiglia Tiepido per la tragica scomparsa di Andrea .Nostro atleta ,ragazzo sempre sorridente e disponibile verso gli altri. Vogliamo ricordarti così, rimarrai sempre nei nostri cuori. CIAO ANDRE ❤”.

Un post sui social che fa venire i brividi. Non si può morire così, a questa tenerissima età: 18 anni, una vita intera per gioire, per stare insieme a chi ti vuole bene. E Andrea Tiepido era così, solare, allegro, pieno di gioia, un amico, un fratello, un ragazzino pieno di vita. Questa mattina, quel terribile incidente, lo ha portato via, lasciando un vuoto dolorosissimo e tante lacrime tra amici, conoscenti, parenti e la sua famiglia, ben stimata a Selargius.