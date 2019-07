Mare, sport e divertimento per i bambini: ecco L’Estate Ragazzi con i militari dell’Esercito al Poetto

Ha preso il via stamane il protocollo d’intesa siglato dal Comando Militare Esercito Sardegna e dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Ha preso questa mattina, presso lo stabilimento balneare militare al Poetto, il progetto Estate Ragazzi 2019. Sviluppata nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dal Comando Militare Esercito Sardegna e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, l’attività prevede l’utilizzo delle aree dello Stabilimento Balneare Militare Esercito "Poetto", messe a disposizione di minori frequentatori dei Centri di Quartiere cittadini, per lo svolgimento di attività che vanno da quelle ludiche alla balneazione.

Per due settimane, circa 20 bambini, accompagnati da uno staff di educatori del Comune di Cagliari – Assessorato Politiche Sociali, Abitative e per la Salute, usufruiranno, per tre giornate settimanali, delle strutture dello stabilimento militare per lo svolgimento delle attività educative e ricreative.

L’accordo, volto a sviluppare ed accrescere ogni possibile iniziativa a connotazione sociale, si inquadra nell’ambito dei consolidati rapporti tra l’ Amministrazione cittadina e militare, peraltro, riaffermati anche nel recente incontro tra il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale Francesco Olla con il sindaco Paolo Truzzu.