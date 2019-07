Emirates Airlines cerca assistenti di volo, c’è la selezione anche a Cagliari

Vi piacerebbe diventare Assistenti di Volo Emirates Airlines? Ecco le prossime date

Di: Alessandro Congia

La nota compagnia aerea ha pubblicato il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day 2019. Sono state fissate le prossime selezioni in Italia per lavorare sugli aerei del Gruppo.

Ecco gli appuntamenti in programma e come candidarsi per le assunzioni Emirates Airlines.

Emirates Airlines è la compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi Uniti. Ha sede principale a Dubai e fa parte di The Emirates Group. Nata nel 1985, è di proprietà del Governo di Dubai. Dispone di una flotta di oltre 240 aeromobili e impiega più di 100mila collaboratori. Emirates Airlines vola verso 160 destinazioni in 80 Paesi diversi tra Europa, Middle East, Asia, Africa, Australia, Nuova Zelanda. E’ una compagnia in forte crescita, la più grande del Medio Oriente, con una delle più giovani flotte di aeromobili e oltre 400 premi per eccellenza in tutto il mondo. Al Gruppo Emirates fanno capo diverse altre società, tra cui Emirates SkyCargo, Emirates Skywards, Emirates Flight Training Academy, Emirates Aviation University ed Emirates Engineering, solo per citarne alcune.

EMIRATES AIRLINES ASSUNZIONI ASSISTENTI DI VOLO

Durante tutto l’anno il Gruppo organizza dei recruiting dayper la copertura di posti di lavoro per Assistenti di Volo Emirates. La compagnia araba, infatti, cerca periodicamente personale da inserire a bordo dei propri aerei.

I Cabin Crew Open Day Emirates Airlines sono giornate dedicate al reclutamento, che fanno tappa presso varie città in tutto il mondo, anche in Italia. Durante questi eventi i responsabili delle Risorse Umane della società presentano l’azienda e incontrano i candidati per valutarli.

Si tratta di interessanti opportunità per essere selezionati per lavorare nella compagnia aerea e di un’occasione per chi cerca lavoro nel settore dei trasporti aerei di entrare a far parte di una importante realtà. Inoltre, lo stipendio offerto agli Assistenti di Volo del Gruppo è buono, e arriva fino a circa 2000 Euro.

REQUISITI

Le opportunità di lavoro Emirates Airlines per Assistenti di Volo sono rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

– almeno 21 anni di età;

– portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili;

– altezza non inferiore a 160 cm;

– diploma di scuola superiore;

– fluente conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). La conoscenza anche di altre lingue straniere è considerata un plus;

– idoneità fisica;

– assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme;

– flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo e amichevole, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove e di culture diverse.

EMIRATES AIRLINES SELEZIONI IN ITALIA 2019

Gli interessati alle assunzioni per Assistenti di Volo Emirates Airlines possono iscriversi alle prossime selezioni che si svolgeranno in Italia, a cui l’azienda offre visibilità attraverso il proprio portale web dedicato alle carriere. Alcuni selection day sono open (aperti) altri sono ad invito (invitation only), quindi è l’azienda stessa che invita i candidati che potranno partecipare quel giorno, scegliendoli tra quelli che si sono candidati.

Ecco il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day – selezioni Assistenti di Volo Emirates Airlines – in programma:

Toscana, Firenze – 24 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso NH Firenze, Piazza Vittorio Veneto n. 4;

a partire dalle ore 9.00, presso NH Firenze, Piazza Vittorio Veneto n. 4; Piemonte, Torino – 24 luglio , a partire dalle ore 9.00, presso Novotel Torino, Corso Giulio Cesare n.338/34;

, a partire dalle ore 9.00, presso Novotel Torino, Corso Giulio Cesare n.338/34; Lombardia, Milano – 25 luglio , a partire dalle ore 9.00 presso Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Center, Aeroporto Malpensa Terminal 1, SS 336 Ferno;

, a partire dalle ore 9.00 presso Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Center, Aeroporto Malpensa Terminal 1, SS 336 Ferno; Lazio, Roma – 27 luglio , a partire dalle ore 9.00, presso Rome Marriott Grand Hotel Flora, Via Vittorio Veneto n. 191;

, a partire dalle ore 9.00, presso Rome Marriott Grand Hotel Flora, Via Vittorio Veneto n. 191; Sicilia, Catania – 30 luglio , a partire dalle ore 9.00, presso Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center, Via Antonello da Messina n. 45, Aci Castello;

, a partire dalle ore 9.00, presso Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center, Via Antonello da Messina n. 45, Aci Castello; Sardegna, Cagliari – 15 agosto , a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito; Sicilia, Palermo – 17 agosto , a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito; Veneto, Venezia – 20 agosto , a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito; Emilia Romagna, Bologna – 22 agosto , a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito; Marche, Ancona – 25 agosto , a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito; Puglia, Bari – 27 agosto, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito.

I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’evento muniti del curriculum vitae aggiornato e di una foto.