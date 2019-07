Elisa Piga, la pastora di Serdiana: "Al mare con il cane? No, con Lucio il mio capretto"

La bellissima foto su Instagram fa in giro del web

Di: Alessandro Congia

“C’è chi porta il cane in spiaggia, io invece porto Lucio”.

Basta un semplice post sui social e impazza il web: ancor più facile se a far da modello in spiaggia c'è un tenero capretto che fa compagnia alla sua padroncina, Elisa Piga, la pastora di Serdiana alla ribalta delle cronache per il suo lavoro in azienda.

Al posto del cane in spiaggia? Il suo capretto, Lucio. E la foto scattata a Santa Margherita di Pula diventa virale.