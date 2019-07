Cittadini-spazzini in via Seruci: “Dove non arrivano scope e rastrelli del Comune ci pensiamo noi”

Armati di guanti, rastrelli, scope e bustoni, i residenti di via Seruci civico 2 si armano di buona volontà e ripuliscono da rifiuti ed erbacce i cortili dei palazzi

Di: Alessandro Congia

La foto del giorno. Dove non arrivano spesso o tardivamente le “mani” delle Istituzioni competenti, ci pensano i cittadini volenterosi. E allora, in attesa dell’operatore ecologico di turno o delle squadre degli operai specializzati di Comune o ditta incaricata al servizio, anticipano i gruppi di condomini di via Seruci, a Cagliari.

Di buona lena e di buon mattino i cittadini si sono infatti organizzati a dovere, ripulendo le aree condominiali pertinenti al palazzo.

Un esempio bellissimo di spirito di iniziativa, di utilità e di coscienza morale non indifferente: la foto di Sardegna Live scattata questa mattina, a San Michele, mostra infatti alcuni residenti della zona dediti a questa insolita ma altrettanto proficua attività di giardinaggio e di pulizia da rifiuti, cartacce e soprattutto sterpaglie.