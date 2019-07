San Michele, gli ‘invisibili’ della notte: i tossici e i clochard dormono nuovamente nelle panchine tra le siringhe

La situazione si ripete puntualmente ogni estate, in via Quirra angolo via Cornalias

Di: Alessandro Congia

E’ davvero triste dover assistere puntualmente a situazioni drammatiche come queste, alcuni giovani tossicodipendenti da eroina stazionano ormai notte e giorno nelle panchine di via Quirra, angolo via Cornalias, dietro l’edicola nell'incrocio semaforico.

I residenti della zona sono stanchi di dover assistere a scene di questo tipo, con gli eroinomani che si bucano davanti al semaforo, si appartano e dormono nelle panchine di quella piazzetta, tra escrementi e siringhe buttate in quell’area “dimenticata” da tutti.

Le segnalazioni sono state inviate anche ai Carabinieri e alla Questura, con la speranza che le istituzioni provvedano ad aiutare queste persone in estrema difficoltà.