Tossici, siringhe e degrado dietro l’asilo di via Serbariu: “Quando vengono a pulire dal Comune?”. VIDEO

La pessima situazione proprio nell’area comunale di via Cinquini, ex circoscrizione comunale, tra centinaia di siringhe, sporcizia e sterpaglie. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

La notizia non è nuova per nulla, ci si abitua da quelle parti a convivere con i tossicodipendenti, tra le case ex Ge.Scal. di via Serpieri, Betto Alliata e intorno all’area comunale di via Cinquini, che fa angolo con via Serbariu, dove c’è la scuola materna: il degrado è sotto gli occhi di tutti, tra zecche e tanto altro.

E non occorre avere lauree in materie specifiche per capire che la pulizia e la bonifica dei luoghi, da parte di chi dovrebbe, viene fatta ed è sempre stata fatta davvero raramente.

Droga

Le immagini video e le foto sono abbastanza emblematiche, sterpaglie, degrado, rifiuti, siringhe dappertutto e la “fila” degli eroinomani che si aggirano n quel budello sterrato per “nascondersi” da occhi indiscreti.

I controlli

Le pattuglie della Radiomobile e le Volanti? Passano anche spesso, ma qui, a valle del Colle di San Michele, il dramma eroina-droga e mix fulminanti di qualsiasi cosa ci si “spara” in vena, è all’ordine del giorno: bambini, mamme e anziani, si sa, hanno paura di questa situazione che non sembra minimamente migliorare.

Guardate il VIDEO