La piccola volpe gioca con i gattini in pineta. VIDEO

Un bellissimo esemplare di volpe è solito avvicinarsi alle persone che danno da mangiare sia ai gattini e ai cinghialetti

Di: Alessandro Congia

La natura, si sa, riesce ad emozionare chiunque, soprattutto è in grado di catturare l’attenzione e il gradimento di grandi e piccini che non disdegnano foto e video alle bestiole che, (in questo caso), popolano la bellissima oasi naturalistica a Sa Pira, nella pineta di Sinnai.

E da tempo capita tutto ciò, dove sia gli animali e il vasto patrimonio di macchia mediterranea, vengono tutelati dal personale di Forestas, che dipendono dalla Regione, di concerto con l'Amministrazione Comunale, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e altri Enti e volontari.

Ecco le immagini della piccola volpe che è ormai diventata da tempo la mascotte dell’Agenzia Forestas e di quanti, (cittadini, appassionati di lunghe e salutari passeggiate, ciclisti e gruppi di giovani e meno giovani), arrivano fino a monte in località a Bruncu Mogumu, dove il panorama è mozzafiato: i micetti giocano con la volpina, lo spettacolo diventa virale per chi vuole immortalare con un video la fantastica scena.

VIDEO