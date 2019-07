Crisi e spettro licenziamenti al Porto Canale: i sindacati scrivono a Conte e a Di Maio

Chiesto un incontro urgente tra il Governo e i sindacati Cgil, Cisl e Uil

Di: Alessandro Congia

Un faccia a faccia urgente e non più prorogabile per argomentare, discutere e trovare urgenti soluzioni per evitare che 210 lavoratori del Porto Canale vadano a casa, senza una busta paga.

La missiva porta in calce le firme dei segretari generali delle sigle Cgil, Cisl e Uil, è indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio e al Ministro per il Sud, Barbara Lezzi e chiede espressamente la convocazione urgente di un incontro a seguito della grave crisi in corso al Porto Industriale di Cagliari: “Riteniamo utile convocare una immediata riunione per trovare tutte le più opportune soluzioni per scongiurare i licenziamenti intimati – è scritto nel documento inviato a Roma - oltre ad avviare una discussione che abbia la visione completa delle situazioni presenti nei terminal portuali italiani e per pianificare strategie ed azioni condivise inerenti lo sviluppo occupazionale e l’incremento di transito delle merci come ulteriore elemento di sviluppo economico del nostro Paese”.