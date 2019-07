Giorgia Palmas su Instagram "Niente filtri nelle foto, guarda che mare"

Ancora relax in terra sarda per l'ex velina

Di: Alessandro Congia

La showgirl sarda si trova in vacanza in Sardegna assieme al fidanzato Filippo Magnini dalle parti di Costa Rei e non disdegna le bellissime foto del nostro mare cristallino.

Ecco il post su Instagram che non ha certo bisogno di filtri: "Te credo, guarda che mare, giornata pazzesca".