Via della Musica come Is Mirrionis, San Michele e Sant’Elia: rifiuti in strada, regna l’anarchia

Non passa giorno senza che nei pressi delle palazzine popolari, spesso luogo di spaccio, non vi siano sacchetti di spazzatura e ogni genere di rifiuto ingombrante

Di: Alessandro Congia

C’è ben poco da dire e da spiegare, le immagini sono eloquenti e mostrano ancora una volta, (accade già da parecchio tempo), la vergognosa situazione imperante in via Della Musica, a Quartu, dove i sacchetti e non solo quelli, vengono accatastati dagli incivili a bordo strada, sui marciapiedi, proprio accanto a duce carcasse di auto abbandonate.

A nulla sono valse le operazioni di bonifica effettuate nelle scorse settimane da parte del Comune con la ditta che ha in appalto il servizio di ritiro, il problema si ripresenta puntualmente con gli sgradevoli odori nauseabondi dell’umido e l’imbarazzante “cartolina turistica” di materassi, mobilia vecchia, plastica e vetro mischiati con tutt’altro. Alla faccia della differenziata, direbbe chiunque. Già, nell’indifferenza generale e con i malumori di chi invece si adegua puntualmente alle regole di buon senso.