Volontariato, Onlus e sinergia tra le associazioni contro la violenza di genere. Piscitelli: “Ora ancora più forti”

Sempre più stretto il legame tra le associazioni di volontariato, Onlus e professionisti per aiutare chi soffre

Di: Alessandro Congia

Le attività di volontariato in favore dei soggetti più deboli sono sempre più presenti sul territorio sardo. Si stanno stilando protocolli di intesa tra Associazioni che perseguono scopi simili e complementari tra loro si da offrire una continua assistenza ai soggetti più deboli.

E così vediamo unire le forze e gli intenti tra Penelope Sardegna che si interessa di persone scomparse con il suo Presidente, l’avvocato Gianfranco Piscitelli, i Centri Antiviolenza e di ascolto di Luna e Sole con alla Presidenza Marinella Canu, i Centri CAM Sardegna condotti da Nicoleta Malesa, i Guardian Angels Cagliari assiduamente attivi, e l'appoggio di valide Istituzioni Scientifiche quali l'Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologiche Forensi con a capo, quale Presidente, il prof. Vincenzo Mastronardi, il Progetto Vittime che fa capo ad un pool di periti e esperti, professionisti qualificati nello studio, prevenzione ed indagini scientifiche e criminologiche su crimini attuali e cold case.

I fenomeni

Cagliari sta dimostrandosi sempre più all'avanguardia nelle iniziative di aiuto e prevenzione nonchè formazione per problemi relativi alla scomparsa, minori, bullismo, cyber bullismo, maltrattamenti in famiglia, stalking, droga ed alcool, e le Associazioni che hanno deciso di lavorare in sinergia tra loro, con l'appoggio di Enti, Comuni, Scuole e Forze dell'Ordine portano avanti progetti itineranti in tutta la Regione con Convegni, Seminari, Street Conference senza sosta, con iniziative anche extra Regione.

“Non c'è più tempo per sedersi in cattedra o gareggiare a chi è più bravo – dice Piscitelli - bisogna unirsi perseguendo gli stessi scopi, disinteressatamente, scendendo per strada ed andando tra la gente ad informare e formare. Ho trovato dalla mia, con comunione di intenti, persone come Marinella, Nicoletta, Emanuela, Tiziana, Imma, Giordana, Francesca, Alessandro, e tante altre ed altri, gente preparata, ognuna nel proprio campo, disposta a collaborare < pro salute populi > senza aspettarsi nulla, per la legalità e per un mondo migliore. Ho da poco assunto anche l'incarico di vice presidente del Centro Antiviolenza ed Ascolto Luna e Sole e proprio ieri – aggiunge l’avvocato cagliaritano, Gianfranco Piscitelli - il mio maestro prof. Vincenzo Mastronardi, unitamente alla cara Monica Calderaro, mi hanno onorato quale membro attivo e Responsabile per la Sardegna dell'Istituto Superiore di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi, premiandomi della loro stima e per ciò che ormai da anni svolgo in favore delle vittime di violenze ed abusi. Il nostro team allargato è aperto a chi, esperto, voglia realmente darci una mano in questa mission".