Progetto metropolitano, tavola rotonda della Cisl a piazza Palazzo

Se ne parla con il tema “Innovazione e sviluppo delle reti per la governance di un uovo progetto Metropolitano

Di: Alessandro Congia

Gli indirizzi dell’Unione Europea orientano la programmazione economica verso progetti di sviluppo a livello metropolitano, perchè la produttività di un paese è determinata, in larga parte, da quella delle sue maggiori città. La Cisl è convinta delle grandi potenzialità del territorio come leva importante per la ripresa economica ed occupazionale.

Rimettere al centro dell’attenzione della politica l’area Metropolitana di Cagliari è,perciò, esigenza primaria, per favorire la crescita economica, mediante l’incontro tra domanda di dati delle imprese e l’offerta di quelli messi in campo dalle istituzioni pubbliche , di assicurare la trasparenza della macchina amministrativa e rispondere alla crescente domanda di innovazione dei cittadini e delle imprese.

Un obiettivo da perseguire attraverso l’azione concorde e il dialogo tra istituzioni, il mondo della Ricerca, dell’Università,le parti sociali ed imprenditoriali per sviluppare una maggiore Governance -sfruttando anche le reti della conoscenza - delle grandi potenzialità del territorio – ha detto a margine dell’incontro di stamane, Mimmo Contu segretario generale Cisl Cagliari.