Il sogno avverato di Laura Floris, di Desulo, malata di sclerosi multipla. Al concerto con la musica di Vasco Rossi. VIDEO

La bellissima foto dell’infermiere Gabriele Cozza con la sua paziente e il VIDEO sul profilo Fb della Federazione Nazionale Infermieri

Di: Alessandro Congia

Laura Floris, 54 anni, malata di slerosi multipla, originaria di Desulo e il suo sogno avverato: ascoltare e vedere sul mega palco della Fiera il grande Blasco. E’ cosi è stato.

Ne da notizia la Federazione Nazionale Infermieri, attraverso la pagina ufficiale di Fb, con un bellissimo post, accompagnato poi da un video: “L'infermiere di Rianimazione Gabriele Cozza, dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, con la sua paziente speciale, Laura Floris, in prima fila per il concerto di Vasco stasera in Sardegna. Tanti i dispositivi e i supporti trasportati in Fiera grazie al 118 ma ora c'è tempo solo per un grande sorriso e tanto entusiasmo per un sogno che sembrava impossibile e che si sta per avverare. E il pubblico grida: "Laura, Laura, Laura”. #vascononstoplive2019 #concertovascorossi #concertovasco2019#concertovasco

L’attesa, poi il sogno avverato

Sempre sul profilo pubblico della Federazione Nazionale Infermieri, il sogno di Laura Floris sta per avverarsi: assistere al concerto del suo artista preferito Vasco Rossi stasera a Cagliari. Laura Floris, da più di 30 anni affetta da sclerosi multipla, vive attaccata ai respiratori. Grazie a un grande lavoro d'equipe, coordinato dall'ospedale Santissima Trinità, con l'infermiere di Rianimazione Gabriele Cozza e l'anestesista Christian Cuvoni, eccola in partenza sui mezzi del 118 di Monserrato alla volta della zona Fiera, dove avrà l'opportunità di incontrare di persona Vasco, che quando ha saputo della sua storia si è immediatamente attivato per procurarle un posto in prima fila. Continuateci a seguire... il sogno di Laura è appena iniziato”.

VIDEO