Vasco Rossi, sale l’attesa per il doppio concerto di Cagliari: ecco le ultime news

Domani, 18 giugno, e dopodomani, 19 giugno, torna dopo quasi 9 anni in Sardegna Vasco Rossi, col suo tour “Vasco No Stop Live 2019”

Di: Marco Orrù

E’ ormai tutto pronto per il mega evento dell’estate cagliaritana. Domani, 18 giugno, e dopodomani, 19 giugno, torna dopo quasi 9 anni in Sardegna Vasco Rossi, col suo tour “Vasco No Stop Live 2019”.

Dopo le sei date allo stadio San Siro di Milano, tocca ora alla doppia tappa della Fiera di Cagliari. Sono attese persone non solo da tutta la Sardegna, ma anche dal resto dell’Italia, anche grazie all’iniziativa della compagnia di crociere “Grandi Navi Veloci”, che ha creato una nave interamente dedicata al cantante emiliano. Salpata ieri da Genova, completamente brandizzata col marchio Vasco Rossi e con tutta una serie di iniziative dedicate al rocker di Zocca, la nave attraccherà al porto di Cagliari per due giorni per consentire agli appassionati di assistere al concerto.

Solamente due anni fa, Vasco aveva stracciato tutti i record ospitando 225.000 persone per il concerto al Modena Park, e c’era chi aveva pensato che quello fosse il punto più alto (e forse anche l’ultimo) della straordinaria carriera del cantante. E invece, Vasco non ha voluto fermarsi a quelle cifre incredibili e due anni dopo è ancora sul palco, stavolta per accontentare anche il popolo sardo che l’ha sempre seguito in tutti questi anni per i concerti in tutta Italia, nonostante mancasse dal settembre 2010, quando più di 30 mila persone invasero la Fiera cagliaritana.

Numeri simili si assisteranno anche in occasione di questo doppio concerto. Anzi, probabilmente questa cifra verrà anche ampiamente superata. In città c’è grande fibrillazione per l’evento di domani e dopodomani, con diverse strade chiuse al traffico per consentire un afflusso il più sicuro possibile.

Per la doppia tappa sarda, l’artista emiliano ha in programma una scaletta da brivido con 28 canzoni che vanno dai suoi successi più grandi (da Albachiara a Gli spari sopra, da Sally, fino a Senza parole, e tanti altri) a quelli più recenti (Come nelle favole, su tutti).

Per capire la portata di questo concerto, basta leggere questi numeri, che spiegano quanto grande sarà il palco dove si muoverà Vasco: 100 mt di larghezza x 33 mt di altezza (un palazzo di 11 piani); 700 mt quadri di giganteschi schermi con un nuovo sistema di automazione che offre una infinita gamma di posizionamento video; 9 blocchi di schermi (1 centrale, più 4 laterali, più 4 sopra più piccoli), ad altissima definizione, che coprono interamente i 100 mt di Fronte del Palco e sono in grado di staccarsi e aprirsi velocemente e di muoversi dall’alto al basso, a sinistra e a destra, consentendo di variare molto la scenografia sopra Vasco e la band.

Band, infine, che sarà composta da Vince Pastano alla chitarra, Beatrice Antolini, Polistrumentista Polivalente, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola per tromba cori e sequenze, Matt Laug alla batteria da Los Angeles e Stef Burns alla chitarra solista, oltre naturalmente a Claudio Golinelli, detto Il Gallo, alla chitarra, che si alternerà sul palco con Andrea “Torre” Torresani.