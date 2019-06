Vittorio Sgarbi visita le bellezze museali della Barbagia e di Aritzo: “Per le nostre comunità è stato un onore”

Visita del critico d’arte anche nella piccola comunità, in provincia di Nuoro

Di: Alessandro Congia

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi si sa, non disdegna le bellezze culturali, museali in giro per La Penisola e la Sardegna, soprattutto se poi ad ospitarlo ci ha pensato l’attenta regia del Comune di Aritzo, con il sindaco Gualtiero Mameli e gli amministratori locali e con Giuseppe Matteo Pirisi, presidente dell’Isre (Istituto Superiore Regionale Etnografico).

Le visite

Ecco qualche scatto durante la visita dei musei in Barbagia, prima con l’inaugurazione della mostra monumentale “Giuseppe Carta – Orti di Grazia”, presso il Museo del Costume di Nuoro, poi col proseguo verso la Casa natale di Grazia Deledda, ancora al Museo Antonio Mura di Aritzo.

Sgarbi non ha disdegnato nemmeno una partita a biliardino con i Ciceroni per eccellenza del territorio, con i quali c’è stato un perfetto scambio culturale sui tesori ‘nascosti’ e custoditi in Sardegna.