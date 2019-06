Vasco Rossi mania, i fan già "accampati" con le tende davanti ai cancelli

Gli irriducibili sfegatati del grande Blasco, per il maxi concertone del 18 e 19 giugno

Di: Alessandro Congia

Ecco le 17 tende da campeggio posizionate davanti alla cancellata della Fiera, in piazza Marco Polo.

Sono di un gruppetto di fedelissimi fan che hanno già comprato il biglietto per vedere il loro idolo, Vasco Rossi, per l'attesissima due giorni a Cagliari.

Intanto all'interno del quartiere fieristico di viale Diaz fa bella mostra il mega palco che ospiterà l'artista: in via precauzionale e per questione di sicurezza, sono state predisposte lateralmente alcune aperture e varchi di emergenza, considerato il tutto esaurito di lunedì e martedì.