Nainggolan, vacanze estive al Poetto e in città. Il centrocampista dell’Inter non disdegna selfie e sorrisi

Radja torna in Sardegna, trascorre le sue giornate con amici, sana alimentazione e si allena al Poetto

Di: Alessandro Congia

Radja Nainggolan, in compagnia della moglie Claudia e delle sue bambine, (al mare e in giro per la città), torna sempre ben volentieri nella sua amata Sardegna, in particolare a Cagliari, dove ritrova con piacere le persone con le quali è nata un’amicizia che prosegue nel tempo.

Allenamento e corsa al Poetto

Colazione al Morrison in piazza Yenne, poi al mare, la mattina tra Le Palmette o l’Emerson; pranzo decisamente sano con pollo e insalata, poi cena a base di pesce, con le serate trascorse nei locali del Litorale, come Frontemare, Opera e non ultimo, al Lazzaretto di Sant’Elia, a Cagliari.

Nainggolan è sempre disponibile con tutti, per i selfie-ricordo e gli abbracci di stima di chi gli vuole bene. (nella foto, in compagnia di Tore Cao)