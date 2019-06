L’addio al Vigile del Fuoco, Bruno De Silvestri: “Un collega ma ancor prima una persona meravigliosa”

La terribile notizia della sua morte ha scosso tantissimi colleghi e amici

Di: Alessandro Congia

La notizia è di quelle brutte, dolorose, che lasciano tristezza nel cuore di chi lo conosceva e gli voleva un bene dell’anima. E’ venuto a mancare il Capo Reparto, Bruno De Silvestri, del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, che questo pomeriggio durante un immersione al largo delle acque della località "Porto Corallo" , Muravera, in una battuta di pesca insieme a un suo compagno, ha avuto un malore e dopo l'allarme pervenuto al Comando VVF, i colleghi Sommozzatori del nucleo Vigili del Fuoco si sono recati sul posto e dopo effettuato il recupero ad oltre 40 metri di profondità è stato purtroppo constatato il decesso.

Bruno De Silvestri 49 anni, dopo gli studi al nautico, aveva iniziato la sua carriera come Palombaro della Marina Militare Italiana, e da oltre vent'anni è entrato a far parte del Nucleo Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ora in servizio presso il Comando di Cagliari, cinque volte Campione Italiano per apnea.

Bruno era conosciuto una persona umile e splendida, con grandissime doti umanitarie sia per la sua professionalità e per la disponibilità sempre pronto per aiutare gli altri, pochi anni fa aveva ricevuto un elogio per aver salvato una persona che aveva tentato il suicidio con l'auto si era buttata nelle acque del Porto, e lui in apnea l'aveva tirata fuori dall'abitacolo salvandola,

era un esperto Speleo subacqueo.

Tutti i colleghi del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari e della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Sardegna, sono tristemente colpiti e addolorati per questa prematura scomparsa e si stringono al dolore dei familiari.