Tzia Chiarina Lai, 105 anni. Un’altra nonnina centenaria simbolo di longevità della Sardegna

Nella piccola comunità di Dolianova sono in totale 7 i nonnini che hanno raggiunto e superato il secolo di vita

Di: Alessandro Congia

Sarà un compleanno speciale quello riservato alla nonnina Chiarina Lai, (nella foto), nata il 9 giugno del 1914. Assieme ai 6 figli, 10 nipoti e 5 pronipoti, ci sarà anche il sindaco, Ivan Piras a rendere omaggio alla centenaria del paese.

Tzia Chiarina ha sempre fatto la casalinga, è vedova da molti anni ed era sposata con Carmelo Loddo, muratore, di Monserrato: con lui, ha trascorso tantissimi anni di matrimonio, dato che si conoscevano dall’età di 13 anni e sono convolati a nozze moto presto: “Abita da sola ed è autosufficiente – commenta la nipote, Monia Cocco – sebbene ha due badanti che si occupano di aiutarla, dopo che qualche anno fa è caduta, ama stare in compagnia, chiacchierare con le sue vicine di casa in cortile e canta sempre le canzoni del dopoguerra. Per la nostra famiglia, per tutti noi – aggiunge – il regalo più bello è che ogni giorno lei sia con noi, un autentico dono per continuare a lottare considerato che nonna Chiarina ha dovuto affrontare come tantissimi anziani i tristi momenti delle due guerre”.