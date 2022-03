La Pietra magica della settimana: il Quarzo Rosa, la gemma della calma mentale

Oggi impiegata moltissimo nella Cristalloterapia, si tratta di una delle pietre più utilizzate fin dall’antichità

Di: Alessandra Leo

Caratteristiche e storia. Affascinante varietà di Quarzo della famiglia degli ossidi, il Quarzo Rosa è una gemma semipreziosa traslucida che deve colore e trasparenza al manganese, all’alluminio e al fosforo, che originano bellissime sfumature a seconda della percentuale dei singoli elementi, e spesso viene confusa con il Cristallo di Rocca.

Questa gemma può contenere anche inclusioni di dumortierite, minerale dai toni blu-viola che la rendono più scura.

Fin dall’antichità, le varietà di quarzo sono state utilizzate moltissimo, specialmente quello rosa. Il nome Quarzo deriva dal sassone “quaderz”, ossia minerale sterile, o dal tedesco Gewarz, “escrescenza” o “germe”. Oggi viene utilizzato in gioielli e sculture di pietra dura, specialmente in Eurasia.

Nella mitologia greca, il Quarzo Rosa era la pietra dedicata ad Afrodite, dea dell’Amore, ed è per questo che oggi è considerata la gemma della dolcezza, della tenerezza, della calma mentale, e dell’amore appunto.

Una leggenda narra che la dea, innamorata dell’affascinante Adone, volendo salvarlo da una ferita mortale causata da un cinghiale, si punse con dei rovi, e che il loro sangue, mischiandosi, cadde a terra dove presto sorsero delle pietre di Quarzo Rosa.

Nel XVII secolo veniva soprannominato Rubino di Boemia, di Ancona o di Silesia. Importanti giacimenti di Quarzo Rosa si trovano in Brasile, Madagascar e Polonia.

Gli usi nella Cristalloterapia. Tra le tante proprietà del Quarzo Rosa, c’è quella di attirare l’amore, che agirebbe sul blocco sentimentale insegnando a guardare oltre le apparenze e ad amare incondizionatamente, sia sé stesso che il prossimo.

Comunemente ci si sbaglia pensando a questa gemma come pietra della passione, ma il Quarzo Rosa si riferisce esclusivamente all’amore puro e innocente.

In Cristalloterapia viene utilizzato per armonizzare il chakra del cuore. Il consiglio degli esperti è quello di indossare la pietra come ciondolo e di lasciarla cadere morbido all’altezza del cuore.

Il Quarzo Rosa ha bisogno di tempo per agire, perciò si deve tenere a lungo per ottenere gli effetti desiderati. Una delle proprietà di questa gemma è che consola e regola l’umore, risvegliando la passione per le arti, temprando anche i caratteri più ribelli. Inoltre, in caso di sonno agitato, si consiglia di mettere un Quarzo grezzo ai piedi del letto per conciliare un sereno riposo.

Andrebbe purificato una volta alla settimana, lavandolo sotto l’acqua corrente e lasciandolo al sole per qualche ora per ricaricarlo.