Marco Carta annuncia: “Sogno una famiglia e sono pronto a sposarmi”

Ospite in tv, il cantante rivela: "Non mi dispiacerebbe diventare genitore in qualsiasi forma"

Di: Redazione Sardegna Live

A ottobre aveva fatto coming out, rivelando di avere un compagno da qualche anno. Ora Marco Carta, ospite in tv nel salotto di Caterina Balivo, ha dichiarato di avere in programma di sposarsi: "Circolava la voce che mi fossi sposato segretamente. Mi sposerò, ma non adesso". Il cantante sardo ha anche ammesso di volere una famiglia: "Non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei".

Nel 2018, durante la trasmissione "Domenica Live", il cantante aveva rivelato la propria omosessualità: "È un percorso, non facile e diverso per tutti. Io adesso mi sentivo pronto e volevo farlo", aveva dichiarato a Barbara d'Urso.

Solo un mese fa, sempre ospite della trasmissione di Caterina Balivo, il vincitore di Amici 7 e del Festival di Sanremo 2009 aveva parlato del suo fidanzato, ammettendo che "lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà". (fonte TG Com 24)