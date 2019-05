Sos per Matteo Puddu, 16 anni: “Aiutiamolo a trovare un donatore di midollo”

Leggete la sua storia raccontata in esclusiva a Sardegna Live dalla mamma, Maria Luisa Fois, originaria di Sestu. Condividete tutti il suo appello

Di: Alessandro Congia

La mamma di Matteo, Maria Luisa Fois, racconta a Sardegna Live la storia del suo ‘piccolo guerriero’, suo figlio: “Allora, che dire di Matteo – dice emozionata - ero in attesa di Matteo, avevo 21 anni, feci i vari controlli che tutti fanno, risultai portatrice di beta talassemia Mayor, da li inizio i vari controlli che esegue anche mio marito, anche lui, come me, portatore di beta talassemia. Feci la diagnosi prenatale tardi, ero già al quinto mese .. dopo una settimana l’esito, il mio bimbo affetto da beta talassemia mayor. Il mondo ci crollò addosso”.

La decisione

“Decidemmo di tenerlo – dice Maria Luisa - da li già mille cattiverie, sei un’egoista, lo metti al mondo per soffrire che vita farà? La mia ginecologa contraria a questa gravidanza, ma io sempre più convinta a portarla avanti. Il 16 maggio del 2003, alle 14.30 nasce Matteo 2.830 chili,39 centimetri, uno scricciolo, fu subito amore”.

“Da li subito i primi controlli. Dopo il primo mese ci dissero di prendere in considerazione di un futuro trapianto di midollo l’unica, a quei tempi risolutiva guarigione alla malattia. Nel 2005 decidiamo di proseguire con l’iscrizione alla banca del midollo.

Matteo cresce spensierato – descrive Maria Luisa Fois - la sua passione il calcio, il suo sogno era di diventare un calciatore famoso. Nel 2008 io mi iscrivo come donatrice di midollo e nel 2009 ricevo una telefonata, che mi diceva che ero risultata compatibile con una persona. Fatti gli esami compatibilità 100% ma io non potevo donare perché avevo appena partorito e mi dissero all’anno del bimbo la ricontattiamo, e così fu”.

La richiesta di aiuto

“Io ho fatto la mia donazione di midollo con tutto il mio cuore e spero che ci sia uno la fuori nel mondo per il mio ragazzo. All’età di 10 anni decidiamo di trasferirci da Sestu al nord ad Osnago e come ospedale di riferimento scegliemmo Monza, il San Gerardo: anche li prime visite, con la proposta di trovare un donatore. Matteo comincia la scuola nuova e già li le prime difficoltà, come spiegare alla scuola la sua malattia: è stato difficoltoso e non tutti hanno compreso la gravità. Preso in giro, bullizzato, Matteo ha attacchi di panico, le elementari sono state un incubo e le medie peggio che mai. Matteo viene cancellato dalla banca - ci comunicò il medico, per insuccesso. L’ultima speranza svanita, ma a distanza di due anni ci parlano di una nuova cura, la terapia genica. Sostenemmo il colloquio e fummo arruolati, da li mille visite, finché ci dicono “sei perfetto puoi essere arruolato per la terapia genica”.. il 1 luglio il ricovero 4 giorni dopo che ha fatto la chemioterapia come procedura, poi le nuove cellule ... dopo che si svegliò dell'anestesia mi disse mamma sono guarito adesso? Io, no matte ora dobbiamo aspettare.. il 1 agosto viene dimesso. Mesi di controlli, e poi la brutta notizia. Purtroppo non è riuscito. Solo il 20 % di cellule sono sopravissute. E ora che si fa? Ora bisogna ricominciare con la solita routine trasfusioni ogni 25 giorni ,mille controlli, una vita passata in ospedale .16 anni tra mille sofferenze. Ora si riparla di iscrizione in banca del midollo e pregare in Dio che si trovi un donatore, la sua anima gemella sconosciuta .. ti stiamo cercando e ti aspettiamo. Noi cerchiamo te – conclude con occhi lucidi la mamma di Matteo – qualcuno che possa rivolgersi alla banca dati del midollo al Brotzu o al Binaghi e menzionare il nostro caso, ve ne saremo grati per tutta la vita”.