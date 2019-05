“In pedana con Amelia”, per non dimenticare la piccola Amelia Sorrentino

E’ l'iniziativa sportiva e solidale della ginnastica ritmica e ginnastica artistica dedicata a una giovanissima ginnasta scomparsa prematuramente

Di: Alessandro Congia

L'evento, aperto alle associazioni sportive di tutta la Sardegna, si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 18.00 al PalaPirastu di Cagliari ed è finalizzato al raggiungimento di un nobile obiettivo: unire uno spettacolo di fantasia della ginnastica ritmica e artistica alla solidarietà.

Per l'evento “In pedana con Amelia” è stata organizzata una lotteria di beneficenza che mette in palio un buono vacanza del valore di mille euro.

Tutti i fondi raccolti (iscrizioni delle ginnaste, offerte degli enti di promozione e vendita dei biglietti della lotteria) saranno interamente devoluti a favore dell'associazione Amelia Sorrentino APS, al netto delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento. Quanto raccolto sarà destinato all'acquisto di apparecchiature mediche diagnostiche per il Pronto Soccorso Pediatrico e il Reparto Pediatrico dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Per l'acquisto dei biglietti della lotteria ci si potrà recare presso le Associazioni Sportive aderenti all'iniziativa o, se ancora disponibili, presso l'ingresso del PalaPirastu Via Rockefeller, 34 a Cagliari, a partire dalle ore 17.30 di domenica 12 maggio 2019.

Il programma

"In pedana con Amelia - lo Spettacolo di Fantasia della Ginnastica" inizierà alle ore 18:00 e sarà caratterizzato da un susseguirsi di coreografie a tema libero. Le coreografie saranno giudicate da una giuria VIP e da una giuria popolare rappresentata da una parte del pubblico presente. Alla fine della manifestazione ci sarà la premiazione e la consegna del trofeo alla migliore coreografia e l'estrazione della lotteria per l'assegnazione del biglietto vincente. Organizzano l'evento Asd Cristoforo Colombo, Asd Gymnos Pirri, Asd Ritmica Pula, in collaborazione con Aics, Centro Sportivo Italiano, Csen e Msp.