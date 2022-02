Su Mustazzeddu, gustoso piatto povero che arriva dai conventi di Iglesias

Inventato dalle suore della Chiesa della Madonna delle Grazie, è oggi una prelibatezza difficile da trovare preparata secondo la tradizione, ma che se venite in Sardegna non potete perdervi

Di: Alessandra Leo

Su Mustazzeddu è una squisita pizza sarda molto antica, creata, secondo la tradizione, dalle suore della chiesa della Madonna delle Grazie di Iglesias per essere donata ai poveri come piatto unico perché ricco e saziante.

Si tratta di una focaccia preparata essenzialmente con grano duro e lievito madre, ripiena di ingredienti semplici e genuini, facilmente reperibili anche dalle classi sociali più basse: pomodori, basilico, olio extravergine d’oliva e aglio.

Confuso spesso con la Prazzira, tipica di San Vito, quest’ultima viene tradizionalmente farcita invece con gli stessi ingredienti del Mustazzeddu, ma con in più le melanzane. In occasione di una tipica sagra del posto, si accompagna la focaccia con carne di capra.

Pratico anche da portare in giro durante le gite fuori porta e le escursioni, su Mustazzeddu è un ottimo pranzo al sacco, e costituisce anche oggi un pasto completo, soprattutto se accompagnato da formaggi o affettati o arricchendo eventualmente il ripieno classico con qualche ingrediente proteico per renderlo maggiormente nutriente.

Un’esplosione di sapori ma allo stesso tempo ricco di semplicità, incontra i gusti di chiunque, grandi e piccini, e rappresenta un alimento evocativo di una tradizione culinaria del passato che ormai sta lentamente scomparendo.

Se volete venire in vacanza in Sardegna, non perdetevelo assolutamente! Si trova nei forni antichi iglesienti e cagliaritani, dove il tempo sembra non essersi mai fermato, oppure sarete fortunati se troverete qualche anziana signora che lo sa fare secondo la tradizione: ad ogni morso tornerete bambini. Un comfort food davvero irrinunciabile.

Perchè quindi non provare a prepararlo a casa?

Per prima cosa preparare l’impasto: in una ciotola sciogliere il lievito con metà acqua. Aggiungere la farina, 15 grammi di sale, un cucchiaio di olio e impastare con la restante acqua. Formare un composto omogeneo, liscio e elastico. Quando è pronto coprire e far lievitare a 35 gradi per 3 ore o a temperatura ambiente circa 6, comunque fino a quando raddoppia la dimensione. Dividere in due parti e stenderle il più circolarmente possibile con un cm di altezza, e lasciare riposare 30 minuti. Tagliate i pomodorini a pezzettini, condite con olio, pepe, sale, basilico fresco tritato e lasciare scolare. Posizionare questi pomodorini al centro dei tondi di pasta stesi. Richiudere i bordi sul centro lasciando a vista un po’ di pomodorini. Infornare in forno caldo 220 gradi per 30/40 minuti. Su Mustazzeddu è ottimo sia caldo che freddo.