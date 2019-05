“Le Api calesse con gli spazi dedicati”. Fabrizio Marcello: “ Una Cagliari turistica tutto l’anno ma regolamentata a dovere”

Era fondamentale regolamentare le fermate in via Roma e nel largo Carlo Felice

Di: Alessandro Congia

Via libera da parte degli uffici mobilità del comune di Cagliari per gli stalli che saranno localizzati uno nella via Roma, il secondo largo Carlo Felice: “Un tour nel centro di Cagliari – afferma il consigliere comunale uscente, Fabrizio Marcello e delegato dell’Area Metropolitana di Cagliari - che permetterà di ammirare quattro quartieri storici della città (Castello, Villanova, Stampace e Marina) e andare ad avvistare i fenicotteri rosa nel vicino parco naturale Molentargius. Questo tour permette di scoprire e apprezzare le bellezze della città senza fatica e da un punto di vista inedito e originale. Cagliari è una città metropolitana e capoluogo di regione, sede del governo regionale sardo e rappresenta il principale centro culturale, economico e portuale della Sardegna, nonché meta, tutti gli anni, di numerosi turisti.

A bordo dell'Ape Calessino – evidenzia Fabrizio Marcello – sarà possibile scegliere di effettuare il tour del centro storico con i suoi vicoli ricchi di storie e leggende, trascorrere qualche ora presso il Poetto, spiaggia di sabbia bianchissima e dotata di tutte le comodità situata accanto alla città, alle cui spalle si possono osservare i famosi Fenicotteri Rosa che ogni anno nidificano nello stagno di Molentargius. È un progetto importante, serviva definire bene la normativa e adesso con questo ulteriore servizio Cagliari sarà sempre più a misura di turista”.