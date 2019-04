Il bellissimo video di Spiderman e Batman: “Donate il sangue, potete essere eroi per un giorno”

“Fisso Ridendo”, alias Cristian Basciu, insieme a Salvatore Monni e gli altri super-eroi per un bellissimo video dedicato alla raccolta del sangue. Condividete anche voi

Di: Alessandro Congia

Il bellissimo gesto dei super eroi cagliaritani per aiutare, sensibilizzare chi soffre e chi potrebbe dare una mano in casi come questi. Non è una maschera a far di te un super eroe. Ma i piccoli gesti che eseguiamo per migliorare anche solo noi stessi. Tanti si impegnano a rendere questo mondo migliore. Tra questi l'associazione Avis Capoterra.

Il mitico Batman-Salvatore Monni di Porkis regala un sorriso ai bimbi del Ospedale Microcitemico e del Ospedale Brotzu. Ovviamente non possono mancare anche tutti gl'altri collaboratori dell'Avis e i ragazzi che si sono impegnati per questo progetto: Denise Prince, Federico Ryo Carboni, Giovanni Battista Cocco, Simone Simoncino Deiana. Un ringraziamento speciale all'Avis provinciale di Cagliari e a tutto il personale per la disponibilità. Un ringraziamento grande anche al simpaticissimo Fisso Ridendo per il suo sostegno e aiuto. Il montaggio e le riprese sono di Spiderman.Casteddu, aiuto effetti Fabrizio Demontis. Aiutateci anche solo con una condivisione.

VIDEO