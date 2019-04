Francesco Totti da Pirani: “Grazie Capitano per essere venuto a trovarci”

Trasferta in Sardegna per Totti-gol, con la famiglia prima a Villasimius per il torneo ‘Sardinia Talent Trophy’

Di: Alessandro Congia

Non poteva mancare, come ormai da tradizione consueta sui social, la foto ricordo con il personaggio del giorno, quello che tocca la terra sarda e si ‘concede’ ai più per un selfie gradito.

E’ accaduto da Pirani in via Sulis, dove Francesco Totti ha trascorso le festività pasquali a Villasimius, in occasione delle giovanili giallorosse con il figlio Christian, durante il torneo ‘Sardinia Talent Trophy’.

Poi, la tappa nel capoluogo sardo, a Villanova, dove Totti è stato immortalato nella foto-ricordo all’interno del ristorante Pirani in via Sulis: “Grazie Capitano per essere venuto a trovarci”. E giù, con una valangata di like’s e di commenti ad inneggiare il grande campione giallo-rosso.