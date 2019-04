Pasqualina, la gattina che lotta tra la vita e la morte. Ecco come aiutarla. IL VIDEO

I volontari di Micilandia&Co Onlus l’hanno raccolta. Margherita Fanari: “Se potete darci una mano ve ne saremo grati per sempre”

Di: Alessandro Congia

Si sa, le povere bestiole hanno un cuore grande, soffrono soprattutto quando le persone si disinteressano di loro, dei loro casi assurdi, li abbandonano quasi come fossero rifiuti. E la storia della piccola Pasqualina, ribattezzata da Margherita Fanari e dai volontari di Micilandia&Co Onlus commuove il web.

Ecco la sua disavventura

Chissà cosa devi aver passato, Chissà qual è stata la tua storia, chissà se qualche mano ti ha mai regalato una carezza, ora hai qualcosa di magico, qualcosa di magico che prima non avevi: si chiama speranza.

Quella che inizia così, con una ragazza che ti vede, con dei ragazzi che ti adagiano su una scatoletta di cartone, con una corsa in clinica, con i dottori buoni, con una catena d'amore che inizia da qui. Le storie si riscrivono, sai? Noi siamo qui per questo. Tutti assieme, con tante matite colorate per disegnare un percorso , una zampina alla volta, siamo qui con te e per te stellina. Metticela tutta.

La gattina vuole vivere

Grazie piccola guerriera, perché ogni giorno è un passo in più, una vittoria, una rinascita. E lo sappiamo che ancora non sei fuori pericolo, ma oggi siamo molto contenti, contenti di trovarti così. Con la luce negli occhi, e di luce abbiamo bisogno.

Chiunque volesse aiutare - sottolinea Margherita Fanari - può farlo, ecco cosa serve: piccoli contributi per saldare le cure, integratore vmp, scatolette specifiche sensireability, se voi ci siete noi ci siamo per e con Pasqualina delle meraviglie.

Chiunque ci voglia aiutare ad aiutarla può contattare privatamente, per avere tutte le informazioni necessarie al 3403638674 – Facebook: https://www.facebook.com/MicilandiaOnlus

VIDEO