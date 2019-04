“Guarda, un cane in spiaggia, adesso sporca tutto. No, Farah ‘pulisce’ la vostra inciviltà". IL VIDEO

Il bellissimo Labrador con un’intelligenza spettacolare. No all’inciviltà dei bipedi, non siate ‘animali’, ci pensa la cucciola prodigio a ripulire

Di: Alessandro Congia

Le curiosità dal web. Non è uno spot pubblicitario, nemmeno un modo per smaniare di like o cos’altro sui social: è lo splendido ‘passatempo’ di Farah, uno splendido esemplare di Labrador, in compagnia del suo padrone a due zampe, Fabrizio Pinna. Ormai è abituata a riportare ogni genere di spazzatura, dotata di un grande esempio per tutti, grandi e piccini.

La cucciolona è solita ripulire tratti di spiaggia dall’immondizia accumulata dai benpensanti umani, che abbandonano ogni cosa senza alcun rispetto, sulle spiagge, soprattutto.

Ecco che poi, il mucchietto fa bella mostra di se, c’è di tutto, per un insegnamento che è degno di qualsiasi lezione teorica sulla sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente.

VIDEO