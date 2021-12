Ristorante Pizzeria Opera VIII a Sestu: gusto e arte insieme in una rilassante e ospitale sala da ristoro

Appena si varca la soglia d’ingresso si è subito immersi nell’affascinante atmosfera dei suoi interni originali e particolari: il preludio di un’esperienza tutta da vivere… con “gusto”

Di: Sabrina Cau

Opera VIII di Carlo Cau è la versione rinnovata e modernizzata della vecchia Pizzeria Lenka nata nel 2002 a Sestu per le pizze d’asporto e trasformata nel 2021 nell’originale Pizzeria e Ristorante con sala. Un locale artistico, elegante e particolare dove il cliente, varcata la soglia, si trova di fronte alle rappresentazioni delle tavole di Charles Percier e Pierre Fontaine, riportate graficamente su materiale nobile come il marmo travertino, da sempre passione del titolare.

A tutti noi piace mangiare e bere bene quando andiamo a cena fuori per passare una bella serata tra amici. E se il ristoratore fa il suo lavoro con passione e amore, affiancato da personale preparato e gentile, gustiamo con più piacere i piatti presenti a tavola. Se poi, questa tavola è creata con un bellissimo marmo travertino bianco e ci trasporta nella lontana epoca greco romana è il massimo che possiamo chiedere!

Dunque un ambiente raffinato, ma semplice al tempo stesso, accogliente e ricco di proposte gastronomiche di qualità, come la pizza per esempio: “Il mio impasto per la pizza è diverso da tutti gli altri - dichiara orgoglioso Carlo - leggero e digeribile, per me è la perfezione. Realizzato con farine “0” di alta qualità ha una Maturazione di 72h. Uso anche farine particolari come, per esempio, quella ottenuta da un nuovo cereale derivato dall’ibridazione di orzo selvatico e grano duro che ha diversi benefici nutrizionali e un sapore delicato che rende unica la pizza. Uso solo ingredienti di altra qualità e rigorosamente sardi - continua il ristoratore - non posso prescindere da questo. Nel mio lavoro sono determinato e ho voglia di lavorare sodo per presentare sul mercato un’offerta unica con prodotti di eccezione, grazie anche alla mia esperienza in accademia e al continuo confronto con diversi luminari della panificazione. La sala è caratteristica, unica, artistica e culturale e devo dire che è un punto di forza, non ne conosco di simili al momento – e conclude - sono molto orgoglioso di lavorare in un ambiente come questo dove il cliente, oltre a gustare i nostri piatti, può lasciarsi affascinare dall’arte in tutta la sua bellezza”.

Insomma, un locale tutto da scoprire con tantissimi piatti da gustare in un ambiente insolito, tributo alla bellezza dell’arte greco romana. Un appuntamento da non perdere!