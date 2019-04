“Fai una foto e descriviti con 3 aggettivi”. Impazza la ‘Over the face’ mania

L’idea di due fotografi amatoriali sardi, fermare perfetti sconosciuti, scattare loro un mezzo busto e postare la foto sui social

Di: Alessandro Congia

L’idea è alquanto originale e piace. Piace alla gente che viene fermata in strada, dentro i centri commerciali, in piazza e ovunque: i due paparazzi, in compagnia delle loro inseparabili Pentax, Canon e Nikon chiedono ai loro interlocutori (uomini e donne), di fare una foto in primo piano, poi domandano loro tre aggettivi che possano descrivere la loro persona. Fatto, le immagini vengono postate sui social (Facebook e Instagram) e girano sul web: il tutto naturalmente autorizzato da chi rivedrà le proprie immagini su internet.

La pagina e il progetto nasce da due fotoamatori cagliaritani, Ivan Loriga (barman) e Ignazio Lecis (operaio) che, annoiati dalla routine fotografica di ogni giorno, hanno pensato di ritrarre le persone comuni che si incontrano per strada e non i soliti modelli o modelle nella loro perfezione e chiedere loro di descriversi con tre parole per ciò che sono o ciò che rappresentano in quel momento della vita o addirittura in quel momento della giornata.

L’intento è di far capire alle persone comuni che ogni persona che incrociamo per strada o nella vita di ogni giorno non è solo un volto sfuggente, ma un essere umano che ha uno spazio e un tempo nella nostra città o la nostra terra e perché no. Anche nella vostra vita.

Facebook: https://www.facebook.com/lecis.ignaz.loriga.ivan/

Instagram: https://www.instagram.com/over_the_face1/?hl=it