Tuvixeddu, ripulita neanche due anni fa. Ecco cosa si nasconde sotto le gallerie. IL VIDEO

Prosegue il viaggio esplorativo del team del giornalista – speleologo, Marcello Polastri sotto le tombe della necropoli fenicio-punica. Guardate il Video

Di: Alessandro Congia

Era stata ripulita 2 anni fa dal team esplorativo di Sardegna Sotterranea, gruppo di volontari che armati di scope e rastrelli portarono via, con gli operai della De.Vizia, quintali di cartacce, bottiglie erbacce e rifiuti vari. Tuttavia, questo patrimonio sotterraneo, versa oggi in totale stato di degrado e di abbandono anche perché, essendo stato chiuso dagli uffici del Comune di Cagliari, i soli ad accedere sono sbandati e senzatetto.

Le meraviglie sotterranee di Tuvixeddu dunque sono ancora sconosciute ai più. Ed ecco perché, la seconda tappa di “Storie Intriganti”, programma web televisivo condotto in esclusiva per noi da Marcello Polastri, stavolta ci condurrà nei passaggi segreti celati sotto la Necropoli antica di Tuvixeddu a Cagliari.

Immagini d’archivio unite a filmati più attuali, faranno da cornice ai racconti degli ospiti di questa puntata, tra i quali il ricercatore Vincenzo Spiga e lo scrittore Roberto Brughitta, impegnati nel raccontare la storia di Cagliati strada facendo, nelle belle e suggestive gallerie sotterranee create dai cavapietre con l’esplosivo.

Un crescendo di emozioni e di sensazioni mentre gli esploratori incontrano bellissime opere create con l’arte dello scalpello nella dura pietra. Un viaggio a puntate quindi che sta consentendo ai più, di ammirare la bellezza di Cagliari e con essa, della Sardegna. La città del sole vista dal suo lato meno conosciuto, il sottosuolo, che sorregge le auto e i palazzi, nati sulla storia che merita per davvero di essere divulgata.

Come Marcello Polastri, giornalista e scrittore, sta facendo per coinvolgere grandi e piccini e sensibilizzare i più sulla importanza del nostro passato. Dal quale potrebbe nascere per davvero un nuovo futuro, turistico e occupazionale.

VIDEO