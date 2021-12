Natale: addobbi in stile scandinavo, la bellezza della semplicità

Colori pastello, elementi naturali, luci soffuse: il minimal che ci piace

Di: Alessandra Leo

Esattamente come accade con tutte le mode, anche le decorazioni natalizie sono soggette ai trend che cambiano anno dopo anno.

Questo sarà sicuramente un Natale dallo stile scandinavo: la sobrietà e l’eleganza incontrano il calore e il comfort dei colori tenui, naturali, come il marrone, il bianco e il tortora, passando per le luci, rigorosamente soffuse e mai colorate e sparaflashate come quelle dei Natali anni ‘80.

I nostri cugini europei del nord ci insegnano tanto sullo stile natalizio in voga, senza trascurare l’ecologia e il green. Pulizia, linee minimal e natura sono le 3 parole d’ordine: elementi in legno, rattan o betulla, soprattutto animaletti, elfi e gnomi sono apprezzatissimi, così come candele, ghirlande non troppo vistose e fiocchi, magari in fibre ecologiche o in lana.

Per l’albero di Natale, scordatevi di caricarlo troppo e di accostare troppi colori forti: viva quelli naturali, ma perfetti anche il verde e il rosso, tipici delle feste. Molto di scena anche i piatti e i vassoi in legno, in sughero o in antiche ceramiche per i pranzi e le cene in famiglia. E per i pacchi regali? Carta riciclata, possibilmente marrone e cordini per i fiocchetti.

Assieme alla magia del Natale, non mancherà il lusso e la raffinatezza che piaceranno a grandi e piccini, a cui insegnare simpatici lavoretti in materiali naturali per addobbare casa.