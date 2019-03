Federica Urracci: “Il mio canto libero dall’età di 16 anni”

Cagliaritana, dagli albori della sua innata passione per il canto, oggi accompagna varie band e formazioni di artisti e comici

Di: Alessandro Congia

Federica si affaccia al mondo della musica fin dalla tenera età, quando a 10 anni inizia lo studio del clarinetto con il maestro, Fabio Furia. Contemporaneamente si avvicina alle varie attività canore e corali parrocchiali: è nel canto infatti che risiede il suo vero interesse, che inizia finalmente a studiare all’età di 16 anni con l’insegnante e cantante lirica Daniela Bianchi.

Da quel momento in poi, si introdurrà gradualmente nel contesto musicale isolano, accompagnando con le sue varie band e formazioni artisti e comici quali Benito Urgu, Giuseppe Masia, il gruppo comico La Pola, Stefano Masciarelli, Leonardo Manera, Gianluca Impastato, Irene Fornaciari e tanti altri. Nel 2011 entra a far parte della band Cantautori Italiani, che vede nella sua formazione musicisti del calibro di Paolo Cocco (celebre bassista di Piero Marras), Paolo Loi (chitarrista poliedrico di fama isolana), Massimo Pancotto, Maurizio Palla e tanti altri, con cui gira le piazze della Sardegna per ben 6 anni, riscuotendo parecchio successo assieme alla caratteristica voce di Costantino Muscas, di cui è anche corista nel progetto Cara de Oro, tributo al compianto Andrea Parodi e ai grandi cantautori sardi.

Nel 2011 è corista della cantante Simonetta Spiri (Amici) e nel 2012 inizia a comparire nella trasmissione televisiva La Pola No Cost, dove rimarrà in pianta stabile per un anno, collaborando come corista, cantante e comparsa comica. Da lì nascerà l’amicizia con il musicista del gruppo comico, il tastierista Francesco Ghiani con cui dà vita a due formazioni dal repertorio funk, acid-jazz e soul, la Qband e il quartetto Qmood con Alessio Povolo e Daniele Russo, anche loro musicisti professionisti di spicco. Dall’esperienza a Videolina scaturisce anche la collaborazione con il duo comico Cossu & Zara e Francesca Murgia (Miss Bidda), autori di Fuori Onda, trasmissione per comici e artisti emergenti sardi in cui cura gli intermezzi musicali per ben due edizioni assieme al tastierista Riccardo Mannai.

Nel 2014 per tutta la stagione estiva è corista della cantante Bianca Atzei, esperienza che la porterà a esibirsi anche di fronte al celebre paroliere Mogol, nella serata a lui dedicata ad Oschiri l’8 Settembre, assieme ad artisti quali Randy Roberts, le Balentes, Diablo dei Sikitikis e tanti altri. Il momento segna l’inizio di una fitta serie di collaborazioni con diversi musicisti di rilievo isolani, fino all’apertura dei concerti di Tony Hadley (celebre voce solista degli Spandeau Ballet) e Natalie Imbruglia nell’estate 2017, con la Street College Band. Dal 2017 inizia anche a collaborare con l’associazione musicale Musicverywhere, gestita dai musicisti e docenti Angelica Perra e Claudio Mosca, che si occupa di servizi musicali ed eventi culturali di alto livello in ambito regionale e nazionale.

Nel 2018, dopo ben 11 anni di esperienza in varie formazioni e concerti, Federica decide di sviluppare il suo primo progetto omonimo, Federica Urracci Quartet, con l’amico di sempre Riccardo Mannai, il batterista e percussionista Daniele Russo e il chitarrista Andrea Morrone, con i quali riarrangia i brani più significativi del suo repertorio in chiave acustica e semi-acustica, spaziando dal soul, r’n’b, fino al pop più recente. Con la formazione registra due brani, appena pubblicati sul suo canale youtube: Back it up, cover di Caro Emerald, e Eye in the sky, cover di The Alan Parson Project. Dal 2018 è anche corista nei concerti live del cantautore genovese Gianluca Rovelli. Federica collabora occasionalmente anche come corista e cantante turnista da studio.

Federica si laurea nel2012 inLingue per la Mediazione Linguistica con il massimo dei voti e nel 2016 si specializza, sempre con il massimo dei voti, con la laurea magistrale in Traduzione. Questi titoli le hanno permesso di affinare la conoscenza dell’Inglese e dello Spagnolo, fondamentale per approcciarsi all’interpretazione dei vari brani stranieri presenti nel suo repertorio. Lavora attualmente come docente di Lingua e Letteratura Inglese nelle scuole secondarie di Cagliari e dell’hinterland.

Nel2016 haconseguito il diploma di canto e musica moderna (Corso Gold) con votazione 9/10 presso la Scuola di Musica Voice Power, capitanata dall’insegnante Sergio Calafiura, dove ha perfezionato lo studio delle varie tecniche vocali, mai cessato dall’età dei 16 anni, assieme allo studio del pianoforte, della sensibilizzazione ritmica e della teoria e armonia con il Mo Michele Sanna.

Le attuali formazioni

il duo Acustico con Riccardo Mannai: nato nel2011 aseguito della forte amicizia tra i due musicisti, è uno dei primi progetti musicali di Federica, che li fa conoscere soprattutto in tv, a Videolina, portandoli a girare per matrimoni ed eventi di vario genere. I due rivisitano in chiave acustica i brani dance e pop più in voga a partire dagli anni ’90 fino ai giorni nostri, senza dimenticare i classici della musica italiana e inglese;

il duo acustico con Alessio Sanna: nato nel 2012 dalla grande stima professionale tra i due musicisti, vede l’alternarsi dei grandi classici italiani e internazionali;

i Binario 5: band nata quasi 20 anni fa dal repertorio pop-rock, vede l’ingresso di Federica nel 2016;

i No Smocking Jacks: quartetto dal repertorio pop e rock&blues con delle sonorità dal gusto latino contraddistinte dalla chitarra di Andrea Spano, fondatore del progetto;

Federica Urracci Quartet: progetto nato nel 2018, riunisce il repertorio più caratteristico di Federica, riarrangiato in chiave lounge con le tastiere di Riccardo Mannai, la chitarra di Andrea Morrone e le percussioni e la batteria di Daniele Russo.

Antonio Pani + i Nemos in Tradinnovazione: Federica collabora nel progetto cantautorale dell’artista sardo come corista dall’estate 2018; Gianluca Rovelli: dal 2018 Federica è corista nei concerti live del raffinato cantautore genovese.

Facebook: https://www.facebook.com/federicaurraccilivemusic/