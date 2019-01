Premio Sardegna Live 2018, il personaggio Federico Serra

Una delle più grandi promesse della boxe azzurra. Nel 2018 vince in Spagna gli Europei Elite, primo italiano nella storia della sua categoria

Di: Redazione Sardegna Live

Federico Serra non si ferma più. Una incredibile serie di successi ha reso il giovane pugile di Ossi una delle più grandi promesse della boxe azzurra.

Classe 1994, Serra esordisce sul ring piuttosto tardi, a 20 anni, ma ha la boxe nel sangue e in breve tempo ottiene i migliori risultati in Italia vincendo Campionato italiano e Guanto d'Oro sotto la guida del suo maestro, Domenico Mura.

Proprio fra i sacchi del Boxing Club Domenico Mura di Sassari, Federico Serra modella il suo fisico irrobustendo la sua fibra morale e imparando a soffrire per raggiungere i risultati migliori.

Il 2018 inizia alla grande per lui, con la convocazione nella delegazione azzurra Italia Thunders, capitanata dal campione Clemente Russo, per il prestigioso torneo internazionale World Series of Boxing.

Nel corso della serie, fra febbraio e aprile, Serra batte gli avversari delle delegazioni Croatian Knights e Fighting Roster (Francia) uscendo sconfitto solo nella sfida con i British Lionhearts.

Dopo essere arrivato quarto ai Giochi del Mediterraneo, il campioncino di Ossi approda agli Europei Elite che vince a Valladolid il 19 novembre conquistando, primo italiano nella storia, la medaglia d'oro nella categoria minimosca (49 kg).

Davanti a Federico Serra un futuro che può regalare soddisfazioni straordinarie. Il sogno nel cassetto si chiama Tokyo 2020, il 24enne ossese lavora sodo per ottenere la convocazione alle prossime Olimpiadi, un traguardo alla sua portata ma che dovrà inseguire con la grinta e la perseveranza che fino ad oggi lo hanno contraddistinto.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Federico Serra fra i candidati al Premio Sardegna Live - Il Sardo dell'Anno 2018.



