Premio Sardegna Live 2018, il personaggio Angelo Pintus

I suoi cavalli di battaglia ormai da anni mandano in delirio grande pubblico, il 2018 è stato un nuovo anno di successi culminato col grande show a Ostia Antica

Di: Redazione Sardegna Live

L'arguto ed istrionico Angelo Pintus è ormai da anni uno dei comici più amati dal pubblico televisivo italiano.

Nato a Trieste il 21 maggio 1975, il suo cognome tradisce le origini sarde dovute al padre di Osilo. Comico, imitatore, showman capace di intrattenere e divertire. Dopo essere stato animatore Valtour approda in tv nel 2001 al Maurizio Costanzo Show in coppia con Max Vitale. Il duo, nel 2007, vince il concorso Stasera mi butto. Ma è la trasmissione di Italia 1 Colorado, di cui è ospite dal 2009 al 2015, a sdoganare l'ironia di Angelo Pintus.

Negli anni una lunga serie di esibizioni maiuscole e prestigiose comparse televisive al Coca-Cola Summer Festival 2014, al Festival di Sanremo 2015, a Made in Sud e Zelig nel 2016.

Dal 30 ottobre 2017 al 29 aprile 2018 è al Teatro Manzoni di Milano con lo spettacolo E se fosse stato il cavallo?, 42 date che registrano circa 33.000 presenze.

Il 23 gennaio 2018 partecipa come ospite a Stasera tutto è possibile, condotto da Amadeus e il 18 maggio 2018 è a Londra per uno spettacolo speciale all'Unione Chapel Theater.

L'8 settembre 2018 si è svolta l'unica data estiva ad Ostia Antica, uno spettacolo speciale ripreso per Italia 1 e andato in onda il 13 settembre successivo con 1.542.000 telespettatori (7.8% di share). Dal Teatro Sociale di Sondrio, il 5 ottobre 2018, è ripartito in tour con lo spettacolo Destinati all'Estinzione.