Premio Sardegna Live 2018, il personaggio Luna Melis

Lo straordinario entusiasmo dei suoi 16 anni la ha trascinata alla finalissima di X Factor 12, dove si è classificata in terza posizione da vera protagonista

Di: Redazione Sardegna Live

Luna Melis è un vulcano di energia. La giovane cantante di Uta, appena 16enne, nel corso del 2018 è stata protagonista assoluta della 12^ edizione del talent show X Factor, trasmesso da Sky.

Nata il 15 gennaio 2002, ha sempre avuto una grande passione per la musica tanto che già nel 2013 è ospite del programma Mediaset Io canto, all’epoca condotto da Gerry Scotti. A X-Factor, dopo aver superato le prime selezioni, Luna era entrata nel team composto da cinque giovani cantanti guidato dal leader degli Afterhours Manuel Agnelli.

Nel corso della quinta puntata presenta al pubblico il suo inedito Los Angeles, scritto per lei da Jake la Furia e Alessandro Raina. Con il procedere delle puntate Agnelli seleziona tre dei suoi artisti da portare avanti, fra cui Luna. In occasione degli Home visit interpreta il brano Monster di Kanye West, facendo andare il pubblico in visibilio.

La sua voce, apparizione dopo apparizione, si conferma quale una delle più interessanti della 12^ edizione del programma. Classificatasi alla finalissima, Luna interpreta nell'ultima puntata il brano Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni classificandosi in terza posizione alle spalle di Noemi Rivieccio e Anastasio.

Il video YouTube di Los Angeles, con 5,6 milioni di clic, è il più visto fra quelli degli inediti di X Factor 12.