Premio Sardegna Live 2018, il personaggio Dj Fanny

Costretto a letto dalla SLA, ha fatto della sua musica un canale per comunicare al mondo il suo coraggio

Di: Redazione Sardegna Live

Andrea Turnu è un vulcano di energia. La sua storia fatta di coraggio e speranza ha raccolto il plauso di migliaia di persone.

Andrea, in arte dj Fanny, è un 30enne di Ales affetto da sette anni dalla SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) che lo ha lentamente consumato costringendolo a letto.

Non potendosi muovere né parlare, dj Fanny comunica col mondo tramite un sintetizzatore oculare ed è proprio attraverso questo macchinario che riesce a coltivare ancora la passione di una vita: la musica. Mediante il sintetizzatore compone il brano My window on the music, mixato da Gary Caos, il primo pezzo composto da una persona affetta da Sla. Tutti i proventi delle vendite sono devoluti in favore dell’AISLA, che si occupa di portare avanti la ricerca scientifica. Il brano ha un ottimo successo, arrivando al quarto posto della classifica di iTunes.

Sulla stessa piattaforma Dj Fanny pubblica nel 2018 il suo secondo brano On the edge, composto in collaborazione con Federica Mastrosimone, una ragazza siciliana anch’essa affetta da Sla. Il brano, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia, è la prima tappa di un ambizioso percorso. Dj Fanny, infatti, sostenuto dalle migliaia di followers che seguono i suoi canali, lancia un appello a Claudio Baglioni: vuole calcare il palco del 68° Festival di Sanremo, di cui l’artista romano è conduttore e direttore artistico. Turnu vorrebbe sfruttare i riflettori del festival per far sentire la sua musica e proporre al pubblico del piccolo schermo il suo inno alla vita. Il suo appello fa il giro del web e suscita l’interesse delle principali testate nazionali.

Nonostante il dj di Ales non abbia preso parte alla prestigiosa kermesse, la sua storia è divenuta un caso nazionale rendendolo una vera e propria star del web.

Nel corso del 2018 dj Fanny ha lanciato su Facebook due raccolte fondi per acquistare e allestire un’ambulanza accessibile che possa trasportare in tutta sicurezza Andrea ed altri malati di Sla fuori casa. Un mezzo all’avanguardia dotato di monitor speciali in grado di far vedere ai passeggeri cosa c’è fuori, riaprendo il loro sguardo alla bellezza dei paesaggi che ogni viaggio può regalare.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Dj Fanny fra i candidati al Premio Sardegna Live - Il Sardo dell'Anno 2018.

