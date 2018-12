Premio Sardegna Live 2018, il personaggio Eleonora Boi

Occhi di ghiaccio, un sorriso ammaliante. La reginetta dei social è una delle giornaliste sportive più amate dal pubblico italiano

Di: Redazione Sardegna Live

Eleonora Boi, 32 anni, giornalista.

Occhi di ghiaccio e un sorriso accattivante. La reginetta dei social è una delle giornaliste sportive più amate dal pubblico italiano. Dopo la laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'ateneo di Cagliari, dove è nata il 21 luglio 1986, approda a Radio Emme 2.

Il salto di qualità arriva col passaggio a Sportitalia di cui diviene uno dei volti di maggior successo con le sue rubriche sul calciomercato. Dopo una parentesi in Rai, a Quelli che il calcio, passa a Mediaset nella redazione di Premium Sport conducendone i notiziari, divenendo anche per il 2018 volto e voce delle serate di Champions League su Premium Calcio e Canale 5 e curando affiancata da Sandro Sabatini il programma You Premium.

In occasione dei Mondiali di giugno è spesso ospite della trasmissione Tiki Taka Russia, condotta su Canale 5 da Pierluigi Pardo.

Con circa 600mila followers su Instagram è uno dei personaggi televisivi più seguiti d'Italia. La sua spigliatezza, la sua bellezza raffinata e il suo fascino innato raccolgono sempre più il gradimento e l'entusiasmo del pubblico.

Per i risultati ottenuti nel corso dell'anno, la redazione di Sardegna Live ha ritenuto di includere Eleonora Boi fra i candidati al Premio Sardegna Live - Il Sardo dell'Anno 2018.



