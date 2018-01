Premio Sardegna Live 2017, è testa a testa fra Carlo Sanna e Fabio Manuel Mulas

I lettori di Sardegna Live possono continuare a votare il Sardo dell'anno fino alla mezzanotte del 7 gennaio 2018.

Di: Redazione Sardegna Live

La V edizione del Premio Sardegna Live, che eleggerà il Sardo dell'anno 2017, sta regalando una sorprendente sfida al vertice fra due dei candidati più forti.

Il regista di Thiesi Fabio Manuel Mulas (29,5 % delle preferenze) e il fantino di Sindia Carlo Sanna (29,4 %), fin dalle prime battute del concorso indetto il 21 dicembre, si sono attestati nelle prime posizioni guadagnando numerosi punti percentuali di distacco rispetto agli avversari più agguerriti Fabio Aru (16,6 %), campione del ciclismo, e Gigi Sanna (13,4 %), frontman degli Istentales che in terza e quarta posizione conservano ancora una speranza seppure esile di ribaltare la classifica.

Fabio Manuel Mulas, nel corso del 2017, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento con la sua pellicola Bandidos e Balentes premiata quale miglior film in lingua straniera al Festival Internazionale del Cinema di Milano. L'avvincente trama del film trascina lo spettatore in una suggestiva narrazione della Sardegna degli anni '50 in uno scenario fatto di domus de janas e rifugi dei banditi sulle montagne dell'isola.

Carlo Sanna, invece, ha ottenuto uno strepitoso successo nella carriera di agosto del Palio di Siena vincendo in piazza del Campo in sella al cavallo Porto Alabe (anch'esso sardo di Mores) per la contrada dell'Onda e cucendo ancora una volta la bandiera dei quattro mori nell'albo d'oro della giostra equestre più celebre al mondo. Il fantino, detto "Brigante" nell'ambiente delle corse a cavallo, pur giovanissimo è ormai nel lotto dei pezzi da novanta del Palio di Siena e molti vedono in lui il protagonista di tante prossime edizioni.

Sotto il 4% delle preferenze si sono arrestati momentaneamente gli altri candidati a questa edizione del premio Sonia Cadeddu, Geppi Cucciari, David Holm, Giorgia Palmas, Francisco Porcella, Vito Senes e Sandro Cubeddu.

Per votare basta cliccare qui: https://www.sardegnalive.net/sondaggi/3/vota-il-sardo-dell-anno-2017