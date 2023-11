Andre (L’Oréal): "Iimpegnati a ridurre quantità di packaging"

"Il secondo aspetto dell’approccio di L’Oréal riguarda la scelta dei materiali"

Di: Adnkronos

Milano , 29 nov. - (Adnkronos) - “Nel mercato della cosmetica si osserva l’introduzione di packaging la cui realizzazione richiede l’impiego di meno risorse. Questi sono infatti composti da materiali rinnovabili e si evidenzia anche un miglioramento sotto il profilo della riciclabilità. Come L'Oréal stiamo adottando la ‘3R policy’ (Reduce, Replace, Recycle), basata su principi piuttosto universali”. Sono le parole di Brice Andre, Global Vice President Sustainable Packaging and Development del Gruppo L'Oréal, a margine dell’edizione 2023 di L’Oréal For the Future Day, l’evento aperto al pubblico con il quale il Gruppo leader nella cosmetica mondiale presenta la sua strategia di sostenibilità sociale ed ambientale.

“In primo luogo siamo impegnati a ridurre la quantità di packaging che usiamo - ha spiegato Andre - impiegando meno risorse e riutilizzandole. Il secondo aspetto dell’approccio di L’Oréal riguarda la scelta dei materiali e dunque la sostituzione di materiali ad alto impatto ambientale con altri il cui impatto è ridotto. Per esempio, si predilige la plastica riciclata o il cartone alla plastica vergine. Lo stesso principio vale anche per i processi produttivi. Il terzo punto riguarda il riciclo, vogliamo progettare dei packaging che contribuiscano all’economia circolare e che possano dunque essere riciclati. Per ottenere questo risultato dobbiamo trasformare alcune delle nostre confezioni”.

L’evento ha fatto il punto su quelli che sono i risultati ottenuti fino ad ora grazie al programma L’Oréal for the Future e sui prossimi obiettivi da raggiungere. “Dal punto di vista della sostenibilità del packaging, il Gruppo ha fissato tre obiettivi. In primo luogo puntiamo a ridurre del 20%, rispetto ai dati del 2019, l’intensità del packaging da qui al 2030. Nel 2022 - ha aggiunto Andre - abbiamo ottenuto una riduzione del 3%, c’è quindi ancora da fare ma la strada è tracciata. Il secondo obiettivo riguarda la plastica: entro il 2030, il 100% della plastica utilizzata per i nostri packaging sarà riciclata e nel 2022 abbiamo raggiunto quota 26% di plastica riciclata. Il terzo obiettivo è condiviso con la Ellen MacArthur Foundation - ha concluso il Global Vice President Sustainable Packaging and Development del Gruppo L'Oréal - e prevede che il 100% dei nostri packaging in plastica siano riciclabili, compostabili o riutilizzabili entro il 2025. Nel 2022 abbiamo raggiunto il 47%, se uniamo riciclabilità e possibilità di riuso”.