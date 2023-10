Bagnoli (Sammontana): "Puntiamo al benessere del mondo che ci circonda"

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - “Sammontana ha avviato il proprio percorso di impegno ambientale già nel 2016 e recentemente lo ha ratificato diventando Società Benefit. L’impegno per Sammontana è una naturale conseguenza dell’essere impresa familiare protesa a tramandarsi alle generazioni successive. Per realizzare questo obiettivo è necessario guardare non solo al profitto, ma anche al benessere del mondo che ci circonda e delle persone affrontando con coraggio le sfide del futuro e dedicando quindi investimenti che siano in grado di preservare l’equilibrio tra risultati e impegni". Così Lorenzo Bagnoli, responsabile Relazioni Istituzionali di Sammontana, all'Adnkronos in occasione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in corso a Milano.

In questa direzione, ad esempio, "il recente investimento dedicato alla nuova linea produttiva e agli impianti di nuova generazione, ad alta efficienza energetica, che verranno realizzati nello stabilimento di Colognola ai Colli (Verona). Questa iniziativa rappresenta un nuovo stimolo per il nostro impegno a favore della sostenibilità del comparto”.