Sostenibilità, a Fiumicino installazione Data Art di Mundys per sensibilizzare viaggiatori

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - Si chiama 'Moving Data' l’installazione interattiva che da oggi – e per le prossime 6 settimane - i passeggeri del Leonardo da Vinci provenienti da tutto il mondo potranno attraversare, intrattenendosi in una esperienza artistica unica prima del volo. Si tratta di un parallelepipedo interattivo (lunghezza 7,7 metri, larghezza 5,5 metri e altezza 3,6 metri) che restituisce un’esperienza audiovisiva e immersiva di Data Art che Mundys ha voluto creare e mettere a disposizione dei viaggiatori per comunicare dati e target del Gruppo in termini di sostenibilità, trasformandoli in un’esperienza visiva coinvolgente per i passeggeri.

L’autore dell’opera è Davide Asker, artista che, con il suo team WOA Creative Company, ha fuso armoniosamente nell’installazione tecnologia e creatività per accompagnare i visitatori in un'esplorazione del mondo della mobilità, attraverso un percorso composto da quattro fili tematici – Sustainability, Motorways, Airports, Mobility Services. Lo studio dei dati relativi ai pillars del Gruppo prende vita grazie alla creazione di mondi visivi evocativi, enfatizzati da un light design e un soundscape emozionale che dà vita a uno spazio onirico rilassante, in un contesto di intensi stimoli come quello dell’aeroporto di Fiumicino.

Entrando nell’installazione il viaggiatore si trova in una struttura specchiata che, grazie all'utilizzo di corpi illuminanti - che si riflettono sulle pareti, sul pavimento e sul soffitto - produce un gioco di riflessi e prospettive che danno la sensazione di muoversi in uno spazio infinito.

L’esperienza è resa interattiva dalla presenza di 4 monitor alti 3 metri, posti agli angoli interni della struttura e 85 corpi illuminanti: la possibilità di interagire con i visual nei 4 monitor è resa possibile da altrettanti scanner LiDAR, che tracciano i movimenti dell’utente in prossimità dello schermo, ed è enfatizzata dalla sincronizzazione di suono e luci, la cui illuminazione è stata attentamente progettata per rispondere a molteplici combinazioni cromatiche e di animazione.

Gli elementi grafici generativi sono combinati con integrazioni testuali per offrire una prospettiva immediata e dinamica sulle innovazioni e le soluzioni che Mundys mette in campo per migliorare la nostra esperienza di viaggio, ogni giorno a livello globale.

Come si sottolinea in una nota, "il Gruppo ha scelto, come sede strategica per l’installazione, l'aeroporto di Fiumicino, gestito dalla società controllata Aeroporti di Roma, per condividere la sua visione sul viaggio sostenibile con una vasta e diversificata audience internazionale, anche tenendo conto dei risultati e degli ambiziosi target della società di gestione aeroportuale leader nel settore in termini di sostenibilità".