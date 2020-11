La magia delle grotte de su Marmuri a Ulassai

Sono tra le più importanti d'Europa per le loro dimensioni imponenti

Di: grottasumarmuri.it

Le grotte di Su Marmuri (dal sardo "grotte di marmo") si trovano nel territorio del comune di Ulassai e devono il loro nome al particolare colore e aspetto morfologico.

Opere naturali di inestimabile valore artistico, le grotte di Su Marmuri sono considerate tra le più importanti d'Europa e si estendono per oltre 850 metri visibili con picchi di altezza di ben 70 metri.

La Cooperativa "Su Bullicciu", gestore delle grotte di Ulassai, vi guiderà alla scoperta di questo affascinante patrimonio artistico e culturale, oggi meta turistica dell'intera Vallata del Pardu.

Chi sceglie di visitare le grotte di Su Marmuri ha poi la possibilità di fermarsi al ristorante Su Bullicciu, tappa obbligata per coloro che desiderano assaporare la cucina del territorio in un paesaggio naturalistico sempre sorprendente e indimenticabile.

L'ingresso delle grotte di Su Marmuri è posto alle pendici del famoso Tacco di Ulassai, un massiccio roccioso di origine calcarea che risale all'età mesozoica.

Le grotte, oggi tra le più importanti d'Europa per le loro dimensioni imponenti, contano una lunghezza di circa 850 metri e altezze che arrivano a toccare i 70 metri.

Al loro interno la temperatura non supera i 10 gradi e si caratterizzano per una suddivisione in sale, ognuna delle quali particolare e diversa dalle altre.

Quella più ampia è la Grande Sala, che presenta una forma rettangolare della lunghezza di 72 metri; poi abbiamo la Sala del Cactus, con stalattiti che ricordano le famose piante grasse esotiche; la Sala dei Pipistrelli; la sala dell'Organo, le cui concrezioni ricordano la forma delle canne dello strumento musicale; la Galleria delle Vachette e infine la Sala Terminale.

Le Grotte di Su Marmuri sono visitabili da marzo/aprile fino a ottobre e la cooperativa, oltre a organizzare le visite guidate, offre una serie di servizi per tutti gli amanti del trekking e delle arrampicate.