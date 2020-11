Il Poetto di Cagliari e il suo territorio

Si affaccia sul Golfo degli Angeli, nella costa centro-meridionale della Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

La spiaggia del Poetto si affaccia sul Golfo degli Angeli, nella costa centro-meridionale della Sardegna.

Le dune di sabbia bianchissima e i variopinti casotti rimossi del tutto nel 1986 solo un ricordo del passato, ma l'arenile conserva un notevole fascino, accresciuto dalla presenza del promontorio della sella del diavolo, che domina il porticciolo di marina piccola.

Segni particolari: bellissimo. D’estate, quando a migliaia scelgono di tuffarsi nelle sue acque limpide che poggiano sul fondale sabbioso, e d’inverno, quando il vento raccoglie le correnti che arrivano da lontano, per interrompere il suo ampio silenzio.

È il Poetto di Cagliari e il suo territorio, una delle spiagge cittadine più grandi d’Europa, che ospita e non delude, che allieta la sosta per le vacanze e disegna le storie di turisti e visitatori come di chi può vivere il mare non lontano da casa.

È facile da raggiungere e i servizi offerti rispondono alle aspettative: per chi ama bagnarsi sotto il sole e per chi sceglie le attrattive della notte disseminate sul lungomare.

Promozione turistica e valorizzazione ambientale accompagnano, da qualche anno a questa parte, le tappe di un percorso che parte da lontano.