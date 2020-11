Il Belvì Trail tra i percorsi del cicloturismo della Sardegna

L'obiettivo è quello di valorizzare e far conoscere i paesi della montagna a quelli delle coste

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiama Belvì Trail ed è un evento in mountain bike che ciascun partecipante interpreta come meglio preferisce, con spirito sportivo e quindi con un occhio all’orologio, oppure con spirito turistico, pernottando negli alberghi e nei b&b lungo il percorso. Tre percorsi di diversa lunghezza: 100, 200 o 300 chilometri, col tempo da gestirsi in totale autonomia, confidando sulla traccia gps e sulle istruzioni del quaderno di viaggio.

Il percorso, di anno in anno è sempre diverso. Ogni quaranta o cinquanta chilometri si trovano dei check-point dove è possibile leggere l'andamento della percorrenza di chi precede, prendere acqua potabile, ricevere assistenza, fermarsi a riposare o a dormire al coperto e magari fare una doccia. Alcuni check-point sono ubicati presso strutture ricettive.

Possono partecipare tutti coloro, anche semplici appassionati ed escursionisti non tesserati ad alcun ente, che consegneranno all'organizzazione nei tempi previsti il certificato medico, i propri dati e la quota di partecipazione.

Da Belvì si percorrono strade sterrate, mulattiere e sentieri attraverso boschi di castagno, pascoli, leccete e praterie in quota, per arrivare nei paesi della costa orientale della Sardegna.

Il Belvì Trail è organizzato da Sardinia Biking (www.sardiniabiking.com), la società sarda di cicloturismo e mountain bike che vanta la maggiore offerta di escursioni e tour, in collaborazione con il Comune di Belvì e il Centro Commerciale Naturale.

Per chi arriva dalla Penisola o dall’estero l’organizzazione si avvale dell’assistenza di un tour operator che propone le soluzioni di viaggio più adeguate a ciascun partecipante.

Col Belvì Trail la Sardegna conferma la sua presenza attiva nel movimento italiano dei trail e del bikepacking, il viaggiare in bici, spesso in mountain bike, con borse specifiche senza l’uso di portapacchi. È un tipo di ciclismo in crescita anche presso i bikers sardi.